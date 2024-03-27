Permainan Efektif Thom Haye Dipuji seperti Melihat Gaya Bermain Legenda Juventus Andrea Pirlo

PERMAINAN efektif Thom Haye dipuji seperti melihat gaya bermain legenda Juventus, Andrea Pirlo. Hal itu terlihat di berbagai media sosial.

Seperti diketahui, gelandang naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Thom Haye, sukses menjalani debutnya dengan sangat luar biasa. Dipasang sebagai starter di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam, Haye menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas Eropa.

Sepanjang 90 menit pertandingan berjalan, pemain klub SC Heerenveen ini tampak solid menjadi jenderal di lapangan tengah. Ia kerap kali menjadi motor serangan Skuad Garuda. Namun, tidak jarang ia juga ikut turun membantu pertahanan.

Bahkan, di awal babak pertama, Thom Haye langsung menunjukkan sentuhan magisnya. Berawal dari sepak pojok, Thom Haye yang memang lihai mengeksekusi bola mati berhasil memberikan umpan terukur ke area kotak penalti.

Umpan cantiknya itu pun lantas ditanduk oleh Jay Idzes yang langsung menjebol gawang Timnas Vietnam yang dikawal oleh penjaga gawang, Philip Nguyen. Penampilan elegan Thom Haye yang membawa Timnas Indonesia menang 3-0 di My Dinh Stadium ini pun sukses menyihir mata para pencinta sepakbola Tanah Air.

Bahkan, gaya permainan Thom Haye yang elegan dan ngotot ini sampai disamakan dengan gaya bermain legenda Juventus dan Timnas Italia. Dia adalah Andrea Pirlo.

Hal ini terlihat dari salah satu unggahan akun instagram @indotransfer. Dalam unggahan itu, tampak foto Thom Haye yang disejajarkan dengan Andrea Pirlo.

“Gaya main Thom Haye sekilas mirip Pirlo ya,” tulis akun Instagram @indotransfer dalam takarir unggahannya.

"Tom Haye masterclass main larinya kaya berat main engga banyak lari tapi visi mainnya luar biasa.. kaya pirlo," tulis @rudiyansah09.

"Tn @thomhayevisinya jelas ga banyak lari ga banyak ini itu 10+ buat abang Haye" tulis @kickoffidn_.