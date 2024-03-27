Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bungkam Doan Van Hau, Ini Aksi Sombong Justin Hubner Setelah Timnas Indonesia Permalukan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:45 WIB
Bungkam Doan Van Hau, Ini Aksi Sombong Justin Hubner Setelah Timnas Indonesia Permalukan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUNGKAM Doan Van Hau, Justin Hubner sombong diunggahan terbarunya di Instagram. Unggahan itu dikeluarkan setelah Timnas Indonesia dua kali menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Terlalu mudah," tulis Justin Hubner diunggahan terbaru, sembari mengenakan jersey Timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukan skor 1-0 dan 3-0, skor akhir laga skuad Garuda vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Justin Hubner

Disinyalir, unggahan itu merupakan bentuk sindiran Justin Hubner kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera, Doan Van Hau. Medio pekan lalu, Doan Van Hau menyindir kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Ia mengatakan, kualitas pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Doan Van Hau menilai, jika Thom Haye dan kawan-kawan memiliki kualitas, mereka akan membela Timnas Belanda atau negara top lain.

“Jika pemain-pemain itu (naturalisasi) memang bagus, mereka akan bergabung dengan Timnas Belanda atau negara lain yang latar belakang sepakbolanya maju di Eropa, ketimbang bersedia dinaturalisasi Indonesia,” kata Doan Van Hau, Okezone mengutip dari VnExpress, Kamis 21 Maret 2024.

“Pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras,” lanjut musuh pencinta sepakbola Tanah Air ini.

Halaman:
1 2
      
