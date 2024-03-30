Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Singgung soal Real Madrid Jelang Laga Barcelona vs Las Palmas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:00 WIB
Xavi Singgung soal Real Madrid Jelang Laga Barcelona vs Las Palmas
Xavi Hernandez kala mendampingi Barcelona berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, singgung-singgung soal Real Madrid jelang duel timnya melawan Las Palmas dalam pekan ke-30 Liga Spanyol 2023-2024. Dia memandang duel ini sebagai pertandingan yang krusial.

Ya, Barcelona akan bersua dengan Las Palmas di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada Minggu 31 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Blaugrana -julukan Barcelona- untuk terus mendekat ke pemuncak klasemen, Real Madrid.

Barcelona

Saat ini, Barcelona tertinggal delapan poin dari Los Blancos -julukan Real Madrid- yang memiliki 72 poin. Meski demikian, Real Madrid juga akan bermain di pekan yang sama melawan Athletic Bilbao.

Jika sama-sama meraih kemenangan, Barcelona masih akan tetap tertinggal delapan poin dari Real Madrid. Xavi meminta para pemain untuk melupakan euforia bersama tim nasional (timnas), dan fokus pada Barcelona.

Halaman:
1 2
      
