Jadwal Latihan Timnas Kelompok Umur Padat, Nova Arianto Bawa Timnas Indonesia U-16 TC di JIS

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto mengonfirmasi timnya latihan di Jakarta International Stadium (JIS). Alasannya karena lokasi lapangan latihan lain digunakan oleh timnas kelompor umur lain.

Sebagaimana diketahui, saat ini Timnas Indonesia U-16 sedang melakukan pemusatan latihan (TC) tahap kedua di sana sampai 31 Maret 2024. Tim tersebut akan ambil bagian pada Piala AFF U-16 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Nova Arianto mengatakan Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Madya cukup padat agenda Timnas Indonesia U-20 dan Putri. Jadi, timnya mencari lokasi latihan lainnya dan akhirnya memilih JIS.

"Sebenarnya karena sekarang ada timnas wanita dan U-20 sedang berlatih jadi saya lihat di lapangan A atau Stadion Madya cukup padat ya jadi saya pilih sini," kata Nova di JIS, Jumat (29/3/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan lapangan latih JIS tak kalah baik ketimbang Lapangan A. Hal itu pun memudahkan pola latihan yang diberikannya untuk Timnas Indonesia U-16.