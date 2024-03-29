Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Serukan Kalimat Jangan Main-Main, Nova Arianto Ingin Mental Timnas Indonesia U-16 Terbangun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:54 WIB
Sempat Serukan Kalimat Jangan Main-Main, Nova Arianto Ingin Mental Timnas Indonesia U-16 Terbangun
Nova Arianto kini menjadi pelatih Timnas Indonesia U-16. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, punya cara tersendiri untuk membangkitkan mental para pemainnya. Nova mengatakan mentalitas memang menjadi persoalan yang dialami pemain-pemain muda Indonesia.

Jadi, Nova pun sempat menyerukan kalimat, "Jangan main-main,” saat memberikan porsi latihan untuk Timnas Indonesia U-16. Baginya, selain masalah kebugaran, juga akan fokus membangun mentalitas timnya.

Timnas Indonesia U-16

Kini, Timnas Indonesia U-16 memang sedang menjalani pemusatan latihan (TC). Sesi itu digelar d Jakarta International Stadium (JIS) sampai 31 Maret 2024.

"Masalah kita selama ini kan masalah mental pemain dan itu saya lihat pemain masih belum bisa memaksa kondisinya karena di saat mereka capek, ya dia akan menyerah," kata Nova di JIS, Kamis 28 Maret 2024.

"Itu juga yang menjadi konsen dari coach Shin (Tae-yong) dari awal dia datang, saya masih inget masalah pemain dari Indonesia adalah masalah mental yang tidak ingin memaksa di saat sudah capek," tambahnya.

