Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menanti Gebrakan Skuad Asuhan Shin Tae-yong!

Shin Tae-yong akan mendampingi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong diyakini bakal diyakini bakal memberikan gebrakan di ajang kali ini.

Timnas Indonesia U-23 menempati Grup A di ajang Piala Asia U-23 2024. Tim arahan Shin Tae-yong berada satu grup bersama Qatar U-23, Australia U-23 dan Yordania U-23.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Qatar U-23 di laga pembuka. Skuad Garuda Muda akan bertamu ke Stadion Jassim Bin Hamad Stadium pada 15 April 2024.

Pelatih Shin Tae-yong mengatakan timnya berencana akan menggelar pemusatan latihan (TC) di Dubai. TC tersebut akan dilakukan untuk mematangkan persiapan tim.

"Rencana 1 April akan ke Dubai untuk TC," kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta.