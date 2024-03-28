Beckham Putra Bangga Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala Asia U-23 2024

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengaku bangga dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, itu bisa menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas.

Beckham Putra masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipersiapkan untuk menghadapi Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Pelatih Shin Tae-yong kembali memanggil adik dari Gian Zola Nugraha tersebut.

“Tentunya bangga bisa kembali ke tim nasional U-23. Ini bisa menjadi kesempatan bagus buat Beckham menunjukkan kualitas kembali,” ungkap Beckham, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Pemilik nomor punggung 7 di Persib Bandung itu mengakui tidak mudah untuk bisa mendapatkan jatah bermain di skuad Garuda Muda. Sebab, Timnas Indonesia U-23 dihuni banyak pemain berkualitas.

“Persaingan tentu cukup ketat, tapi yang terpenting Beckham bisa memaksimalkan kesempatan yang dikasih oleh coach Shin Tae-yong. Semoga Beckham bisa dapat menit bermain,” harap pemain berusia 22 tahun tersebut.

Terkait lawan, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan tuan rumah Timnas Qatar U-23, Timnas Australia U-23, dan Timnas Yordania U-23. Beckham memastikan harus optimistis timnya bisa melalui fase grup dengan baik.