Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

David Beckham Ungkap Usaha Rekrut Lionel Messi ke Inter Miami, Sudah Dimulai sejak 2018!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:17 WIB
David Beckham Ungkap Usaha Rekrut Lionel Messi ke Inter Miami, Sudah Dimulai sejak 2018!
David Beckham berjuang merekrut Lionel Messi selama lima tahun (Foto: Reuters/Sam Navarro)
A
A
A

MIAMI – Legenda sepakbola Inggris, David Beckham, mengungkapkan proses perekrutan Lionel Messi ke klub miliknya, Inter Miami. Ia menyebut kontak pertama untuk membujuk megabintang sepakbola itu datang sudah dilakukan lima tahun sebelum transfernya terjadi pada 15 Juli 2023.

Inter Miami sekarang menjelma menjadi salah satu kekuatan besar di Major League Soccer (MLS) alias Liga Amerika Serikat setelah mendatangkan empat mantan pemain Barcelona, yakni Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Kehadiran mereka jelas meningkatkan daya tarik klub dan juga liga.

Lionel Messi beraksi di laga Inter Miami vs Real Salt Lake pada MLS 2024 (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Beckham sendiri mendirikan Inter Miami sebagai waralaba pada 2018. Namun, mereka baru bisa memainkan pertandingan pertama mereka di MLS dua tahun kemudian.

Meski begitu, ternyata Beckham sudah mengincar Messi sebagai bagian dalam rencana masa depannya di Inter Miami sejak 2019 saat sang pemain masih bermain untuk Barcelona. Usaha pertamanya adalah dengan menghubungi ayah Leo.

"Kami sudah lama berbicara dengan ayah Leo, lima tahun. Saya dan rekan saya di Miami menyelinap ke sebuah hotel untuk menemui ayah Leo lima tahun sebelum dia menandatangani kontrak dengan kami," ungkap Beckham dalam This Life of Mine with James Corden seperti dilansir dari Mirror, Sabtu (23/3/2024).

"Dan saya berkata kepadanya 'Saya tahu Leo belum siap saat ini, namun saya ingin putra Anda bermain untuk klub saya di masa depan’,” tambah pria asal Inggris itu.

Usaha Beckham ternyata direstui oleh semesta karena tak disangka-sangka situasi Messi di Barcelona berubah begitu cepat. Krisis ekonomi yang menimpa klub raksasa Catalan itu membuat mereka terpaksa melepas La Pulga ke Paris Saint-Germain (PSG) secara gratis setelah kontraknya habis.

Kemudian, pemain berusia 36 tahun itu tak mau melanjutkan masa baktinya dengan PSG setelah dua musim bersama karena merasa tak menikmati kariernya di sana. Pada akhirnya, ia berlabuh ke Inter Miami seperti yang sudah dimimpikan oleh Beckham lima tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement