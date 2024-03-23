David Beckham Ungkap Usaha Rekrut Lionel Messi ke Inter Miami, Sudah Dimulai sejak 2018!

MIAMI – Legenda sepakbola Inggris, David Beckham, mengungkapkan proses perekrutan Lionel Messi ke klub miliknya, Inter Miami. Ia menyebut kontak pertama untuk membujuk megabintang sepakbola itu datang sudah dilakukan lima tahun sebelum transfernya terjadi pada 15 Juli 2023.

Inter Miami sekarang menjelma menjadi salah satu kekuatan besar di Major League Soccer (MLS) alias Liga Amerika Serikat setelah mendatangkan empat mantan pemain Barcelona, yakni Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Kehadiran mereka jelas meningkatkan daya tarik klub dan juga liga.

Beckham sendiri mendirikan Inter Miami sebagai waralaba pada 2018. Namun, mereka baru bisa memainkan pertandingan pertama mereka di MLS dua tahun kemudian.

Meski begitu, ternyata Beckham sudah mengincar Messi sebagai bagian dalam rencana masa depannya di Inter Miami sejak 2019 saat sang pemain masih bermain untuk Barcelona. Usaha pertamanya adalah dengan menghubungi ayah Leo.

"Kami sudah lama berbicara dengan ayah Leo, lima tahun. Saya dan rekan saya di Miami menyelinap ke sebuah hotel untuk menemui ayah Leo lima tahun sebelum dia menandatangani kontrak dengan kami," ungkap Beckham dalam This Life of Mine with James Corden seperti dilansir dari Mirror, Sabtu (23/3/2024).

"Dan saya berkata kepadanya 'Saya tahu Leo belum siap saat ini, namun saya ingin putra Anda bermain untuk klub saya di masa depan’,” tambah pria asal Inggris itu.

Usaha Beckham ternyata direstui oleh semesta karena tak disangka-sangka situasi Messi di Barcelona berubah begitu cepat. Krisis ekonomi yang menimpa klub raksasa Catalan itu membuat mereka terpaksa melepas La Pulga ke Paris Saint-Germain (PSG) secara gratis setelah kontraknya habis.

Kemudian, pemain berusia 36 tahun itu tak mau melanjutkan masa baktinya dengan PSG setelah dua musim bersama karena merasa tak menikmati kariernya di sana. Pada akhirnya, ia berlabuh ke Inter Miami seperti yang sudah dimimpikan oleh Beckham lima tahun sebelumnya.