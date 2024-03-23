Hasil Timnas Argentina vs El Salvador di Laga Uji Internasional 2024: Tanpa Lionel Messi, La Albiceleste Menang 3-0

PHILADELPHIA – Tim Nasional (Timnas) Argentina yang tak diperkuat Lionel Messi tampil garang kala menghadapi El Salvador di laga uji internasional, pada Sabtu (23/3/2024) pagi WIB. Bermain di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, tim berjuluk La Albiceleste itu tepatnya mampu menang dengan skor telak 3-0 atas El Salvador.

Tiga gol Argentina datang dari aksi Cristian Romero (16’) dan Enzo Fernandez (42’) di babak pertama. Lalu gol terakhir tercipta di babak kedua, yang disumbangkan oleh Giovani Lo Celso (52’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- langsung tancap gas sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Lionel Scaloni itu mendominasi jalannya pertandingan ketimbang El Salvador.

Hingga akhirnya, Argentina berhasil membuka keran golnya pada menit ke-16 lewat gol yang dicetak Cristian Romero usai memanfaatkan umpan dari Angel Di Maria. La Albiceleste terus menekan pertahanan El Salvador.

Namun begitu, belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara El Salvador benar-benar dibuat bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik saja oleh Argentina.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Argentina sukses menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas El Salvador lewat gol Enzo Fernandez. Hasilnya, La Albiceleste pun unggul sementara di babak pertama.