Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Argentina vs El Salvador di Laga Uji Internasional 2024: Tanpa Lionel Messi, La Albiceleste Menang 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:14 WIB
Hasil Timnas Argentina vs El Salvador di Laga Uji Internasional 2024: Tanpa Lionel Messi, <i>La Albiceleste</i> Menang 3-0
Tanpa Lionel Messi, Timnas Argentina menang 3-0 atas El Salvador. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

PHILADELPHIA – Tim Nasional (Timnas) Argentina yang tak diperkuat Lionel Messi tampil garang kala menghadapi El Salvador di laga uji internasional, pada Sabtu (23/3/2024) pagi WIB. Bermain di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, tim berjuluk La Albiceleste itu tepatnya mampu menang dengan skor telak 3-0 atas El Salvador.

Tiga gol Argentina datang dari aksi Cristian Romero (16’) dan Enzo Fernandez (42’) di babak pertama. Lalu gol terakhir tercipta di babak kedua, yang disumbangkan oleh Giovani Lo Celso (52’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- langsung tancap gas sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Lionel Scaloni itu mendominasi jalannya pertandingan ketimbang El Salvador.

Hingga akhirnya, Argentina berhasil membuka keran golnya pada menit ke-16 lewat gol yang dicetak Cristian Romero usai memanfaatkan umpan dari Angel Di Maria. La Albiceleste terus menekan pertahanan El Salvador.

Timnas Argentina menang 3-0 atas El Salvador

Namun begitu, belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara El Salvador benar-benar dibuat bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik saja oleh Argentina.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Argentina sukses menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas El Salvador lewat gol Enzo Fernandez. Hasilnya, La Albiceleste pun unggul sementara di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/persijap_jepara.jpg
Persijap Tak Takut Kandang Angker Macan Kemayoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement