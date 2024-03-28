Gustavo Almeida Pulih Lebih Cepat, Main di Laga Persija Jakarta Lawan Bali United?

JAKARTA - Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, pulih lebih cepat dari cedera lutut yang menghantuinya. Kabar baik itu dikonfirmasi langsung oleh dokter tim, dr. Ikhsan Eka Putra AIFO K.

Sebagaimana diketahui, Gustavo mengalami cedera lutut pasca pertandingan melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, striker asal Brasil itu sudah absen di empat laga terakhir yang dimainkan Persija.

Karena cedera lutut itu, Gustavo sempat terancam bakal absen hingga akhir musim. Akan tetapi, semangat sembuh dari pemain pinjaman Arema FC itu membuatnya mampu pulih lebih cepat dari waktu yang diperkirakan.

Saat ini, Gustavo sedang memasuki proses peningkatan performa setelah sembuh dari cedera lutut yang dialaminya. dr. Ikhsan menyampaikan pihaknya saat ini akan terus memonitor kondisi striker berusia 27 tahun tersebut.

“Alhamdulillah Gustavo punya semangat lebih untuk pulih cepat. Penyembuhan lututnya yang seharusnya butuh waktu cukup lama menjadi lebih cepat dari perkiraan,” ujar dr. Ikhsan, dipetik dari situs resmi Persija Jakarta, Kamis (28/3/2024).