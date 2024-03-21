Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dapat Kabar Baik, Gustavo Almeida Mulai Pulih dari Cedera!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |18:01 WIB
Persija Jakarta Dapat Kabar Baik, Gustavo Almeida Mulai Pulih dari Cedera!
Gustavo Almeida dikabarkan mulai pulih dari cedera (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Kabar baik datang dari Persija Jakarta terkait kondisi Gustavo Almeida. Pemain pinjaman dari Arema FC itu mulai pulih dari cedera.

Sebagaimana diketahui, Gustavo mengalami cedera lutut pasca pertandingan melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, bomber asal Brasil itu sudah absen di empat laga terakhir yang dimainkan Persija.

Gustavo Almeida

Sempat dikabarkan, Gustavo akan menepi lama karena parahnya cedera yang dialami. Bahkan, pelatih Thomas Doll menyebut kemungkinan besar sang pemain menepi hingga akhir musim.

Namun secara mengejutkan, kondisi Gustavo sudah mulai membaik. Bahkan pemain berusia 27 tahun sudah mulai kembali latihan meskipun masih secara terpisah.

Doll sangat senang dengan kabar tersebut karena tidak menutup kemungkinan Gustavo bisa kembali merumput bersama Persija di sisa laga musim ini. Namun demikian, eks pelatih Borussia Dortmund itu tak ingin menaruh beban berlebih kepada strikernya itu.

“Saya mendengar hasil kontrol dia (Gustavo), cederanya membaik. Sekarang dia sudah mulai kembali berlatih kembali secara terpisah,” kata Doll, dilansir dari situs Persija, Kamis (21/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Mattia Perin Batal Pindah ke Genoa! Juventus Blok Transfer di Jendela Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement