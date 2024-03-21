Persija Jakarta Dapat Kabar Baik, Gustavo Almeida Mulai Pulih dari Cedera!

JAKARTA – Kabar baik datang dari Persija Jakarta terkait kondisi Gustavo Almeida. Pemain pinjaman dari Arema FC itu mulai pulih dari cedera.

Sebagaimana diketahui, Gustavo mengalami cedera lutut pasca pertandingan melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, bomber asal Brasil itu sudah absen di empat laga terakhir yang dimainkan Persija.

Sempat dikabarkan, Gustavo akan menepi lama karena parahnya cedera yang dialami. Bahkan, pelatih Thomas Doll menyebut kemungkinan besar sang pemain menepi hingga akhir musim.

Namun secara mengejutkan, kondisi Gustavo sudah mulai membaik. Bahkan pemain berusia 27 tahun sudah mulai kembali latihan meskipun masih secara terpisah.

Doll sangat senang dengan kabar tersebut karena tidak menutup kemungkinan Gustavo bisa kembali merumput bersama Persija di sisa laga musim ini. Namun demikian, eks pelatih Borussia Dortmund itu tak ingin menaruh beban berlebih kepada strikernya itu.

“Saya mendengar hasil kontrol dia (Gustavo), cederanya membaik. Sekarang dia sudah mulai kembali berlatih kembali secara terpisah,” kata Doll, dilansir dari situs Persija, Kamis (21/3/2024).