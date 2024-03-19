Kalahkan Persik Kediri 2-0, Thomas Doll Yakin Persija Jakarta Pertahankan Tren Positif

GIANYAR - Thomas Doll yakin Persija Jakarta bisa menjaga tren positif usai mengalahkan Persik Kediri, akhir pekan kemarin. Hal tersebut bisa terjadi jika Macan Kemayoran tak membuat kesalahan fatal.

Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri di laga ke-29 Liga 1 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu (16/3/2024).

Kemenangan atas Persik Kediri membuat Persija Jakarta menempati posisi ke-10 di klasemen sementara dengan 38 poin. Serta mampu bangkit, setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persib Bandung di laga sebelumnya.

Sementara Thomas Doll memberikan pujian atas performa para pemain Persija Jakarta. Menurutnya Marko Simic dan kawan-kawan mampu bermain dengan tenang dan bisa mencetak lebih banyak gol jika mampu memaksimalkan kesempatan.

“Para pemain saya mampu bermain tenang sejak awal pertandingan, bahkan saya pikir kami bisa mencetak lebih dari satu jika kami mampu memaksimalkan kesempatan yang ada,” kata Thomas Doll dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengaku percaya diri Persija Jakarta bisa kembali mendapatkan kemenangan, jika tak membuat kesalahan dan bisa bermain sesuai dengan rencana. Sebab saat melawan Persik Kediri, Persija Jakarta mampu bermain bagus dan tak memberikan kesempatan lawan untuk menyerang.