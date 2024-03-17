Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sempat Dihujat, Marko Simic Jadi Pemain Tersubur Kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |05:23 WIB
Sempat Dihujat, Marko Simic Jadi Pemain Tersubur Kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024!
Marko Simic menjadi pemain tersubur kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

GIANYAR - Sempat dihujat, Marko Simic nyatanya menjadi pemain tersubur kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Sang striker gaek tampak sedang merintis kebangkitannya.

Kedatangan Simic pada awal musim Liga 1 2023-2024 disambut dingin oleh suporter Persija. Sebab, pemain asal Kroasia itu dituding mata duitan dan membuat klub dihukum denda uang oleh FIFA.

Marko Simic membawa Persija Jakarta memimpin 1-0 atas Dewa United (Foto: Instagram/@persija)

Kebetulan pula, awal kesempatan kedua Simic bersama Persija sangat tidak bagus. Pemain berusia 36 tahun itu hanya mengemas tiga gol dalam 16 penampilan di paruh pertama Liga 1 2023-2024.

Bahkan, Simic sangat jarang bermain selama 90 menit di paruh pertama dengan hanya tiga penampilan. Selebihnya, ia selalu masuk sebagai pemain cadangan atau diganti di tengah pertandingan.

Posisi Simic bahkan sempat digadang-gadang bakal tergusur seiring kedatangan Gustavo Almeida sebagai pinjaman dari Arema FC. Pemain asal Brasil itu sangat tajam di Liga 1 2023-2024 dengan catatan 15 gol dari 18 laga bersama Singo Edan!

Tak disangka, Simic ternyata dinaungi keberuntungan. Almeida mengalami cedera sehingga harus masuk ruang perawatan klub kendati sempat tampil tiga kali dengan catatan satu gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.jpg
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Bocorkan Rahasia Jadi Bek Andalan Serie A: Jauhi Pesta dan Alkohol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement