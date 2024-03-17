Sempat Dihujat, Marko Simic Jadi Pemain Tersubur Kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024!

Marko Simic menjadi pemain tersubur kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@persija)

GIANYAR - Sempat dihujat, Marko Simic nyatanya menjadi pemain tersubur kedua Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Sang striker gaek tampak sedang merintis kebangkitannya.

Kedatangan Simic pada awal musim Liga 1 2023-2024 disambut dingin oleh suporter Persija. Sebab, pemain asal Kroasia itu dituding mata duitan dan membuat klub dihukum denda uang oleh FIFA.

Kebetulan pula, awal kesempatan kedua Simic bersama Persija sangat tidak bagus. Pemain berusia 36 tahun itu hanya mengemas tiga gol dalam 16 penampilan di paruh pertama Liga 1 2023-2024.

Bahkan, Simic sangat jarang bermain selama 90 menit di paruh pertama dengan hanya tiga penampilan. Selebihnya, ia selalu masuk sebagai pemain cadangan atau diganti di tengah pertandingan.

Posisi Simic bahkan sempat digadang-gadang bakal tergusur seiring kedatangan Gustavo Almeida sebagai pinjaman dari Arema FC. Pemain asal Brasil itu sangat tajam di Liga 1 2023-2024 dengan catatan 15 gol dari 18 laga bersama Singo Edan!

Tak disangka, Simic ternyata dinaungi keberuntungan. Almeida mengalami cedera sehingga harus masuk ruang perawatan klub kendati sempat tampil tiga kali dengan catatan satu gol.