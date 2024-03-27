Curhat Sedih Striker Vietnam Nguyen Van Toan Usai Dipecundangi Timnas Indonesia di My Dinh: Saya Masih Tidak Percaya!

HANOI – Striker Timnas Vietnam, Nguyen Van Toan, sangat sedih timnya harus menelan kekalahan dari Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Van Toan bahkan masih tidak percaya Vietnam harus dipecundangi Skuad Garuda di markasnya sendiri, Stadion My Dinh.

Ya, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- harus kembali menelan pil pahit saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024. Alih-alih membalaskan dendamnya pada pertemuan pertama, Vietnam justru makin babak belur dengan kalah telak 0-3.

Hasil itu membuat Van Toan masih tidak percaya Vietnam harus kalah telak dari Timnas Indonesia. Walaupun begitu, salah satu pemain senior The Golden Star Warriors ini menegaskan para pemain belum patah semangat untuk melakoni dua pertandingan sisa Grup F.

“Sampai saat ini saya masih tidak percaya Vietnam kalah 0-3 di kandang sendiri seperti itu. Tapi, kami masih punya dua pertandingan ke depan, dan berharap tim bisa bermain bagus untuk mengembalikan citra sepakbola Vietnam,” ujar Van Toan, dilansir dari Vn Express, Rabu (27/3/2024).

Van Toan sadar bahwa kekalahan dari Timnas Indonesia di My Dinh membuat para penggemar Vietnam kecewa. Tapi dia harap, para fans tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain untuk membawa The Golden Star Warriors bangkit dari keterpurukan.

“Kalah dalam pertandingan itu sangat menyedihkan dan mengecewakan. Seluruh tim merasa kasihan kepada para penggemar. Mereka datang ke stadion dalam jumlah besar untuk bersorak, menari, tapi kami tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan,” ujar Van Toan.

“Saya harap mereka bersikap lembut kepada para pemain, sehingga kami dapat berusaha untuk kembali di masa depan dengan hal-hal positif,” harap pemain berusia 27 tahun itu.