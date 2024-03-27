Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Banjir Sanjungan Usai Bantai Vietnam di My Dinh, Akmal Marhali: Penampilan Terbaik Skuad Garuda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:52 WIB
Timnas Indonesia Banjir Sanjungan Usai Bantai Vietnam di My Dinh, Akmal Marhali: Penampilan Terbaik Skuad Garuda
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Akmal Marhali, sanjung habis Timnas Indonesia usai kalahkan Timnas Vietnam di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut Timnas Indonesia menunjukkan penampilan performa paling terbaiknya saat kalahkan Vietnam.

Akmal mengapresiasi setinggi langit perjuangan para pemain skuad Garuda yang berhasil kalahkan Vietnam di kandangnya. Bahkan, dia tak segan mengakui bahwa itu adalah penampilan terbaik dari Timnas Indonesia sejauh ini.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

“Hasil yang sangat luar biasa dan sangat istimewa menang 3-0 di My Dinh dan ini mematahkan rekor terakhir kali bisa mengalahkan Vietnam pada 11 Desember 2004 ketika itu kita juga menang 3-0, sekarang kita juga bisa menang 3-0,” kata Akmal ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (27/3/2024).

“Yang pasti ini adalah penampilan terbaik Timnas Indonesia sejauh ini dari apa yang sudah dilewati dan kita harap penampilannya semakin konsisten,” lanjutnya.

Namun begitu, Akmal mengingatkan kepada pemain untuk tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat pasukan Shin Tae-yong menang juga, yakni karena performa Vietnam selama di bawah komando Philippe Troussier memang alami penurunan.

“Perlu dicatat kita tidak boleh euforia berlebihan juga dari kemenangan 3-0 ini. karena menurut saya kemenangan yang kita raih ini lebih karena Vietnam sudah kehilangan jati dirinya ketika ditangani Troussier,” tutur Akmal.

“Penampilan mereka jauh berbeda sekali, tidak ada permainan determinasi yang ketat, lebih banyak bermain zona dan tidak banyak variasinya. Jadi sejatinya, kemenangan kita dalam tiga laga terakhir lawan Vietnam lebih karena Vietnam tampil dibawah performa mereka yang sesungguhnya, mereka saat ini memang sedang menurun,” sambungnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024. Gol-gol kemenangan itu dicetak lewat Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Halaman:
1 2
      
