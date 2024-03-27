SC Heerenveen Bangga dengan Performa Apik Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye Bersama Timnas Indonesia

HEERENVEEN – Klub Liga Belanda, SC Heerenveen bangga setelah dua pemainnya, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. SC Heerenveen menilai, kedua pemain itu layak mendapatkan emas atas performa apiknya.

Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 dalam lanjutan laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan manis itu diraih di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Tiga gol tanpa balas untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Dengan kemenangan ini, Skuad Garuda memutus catatan buruk 19 tahun gagal menang di Hanoi.

Dalam pertandingan tersebut, Nathan dan Thom diturunkan sejak awal pertandingan. Hebatnya, dua pemain SC Heerenveen itu berhasil menyumbang dua assist dalam dua gol pertama yang dicetak oleh Timnas Indonesia.

SC Heerenveen memberikan pujian setinggi langit usai melihat dua pemainnya menampilkan performa gemilang. Dalam sebuah artikel di situs resminya, klub berjuluk Pride of Friesland Trots van het Noorden itu menilai Nathan dan Thom layak mendapatkan ‘emas’.

“Minggu lalu Nathan Tjoe-A-On melakukan debut untuk Indonesia dan hari ini giliran Thom Haye. Kedua pemain SC Heerenveen layak mendapatkan emas saat (Timnas Indonesia) mengalahkan Vietnam 3-0,” tulis SC Heerenveen dikutip dari laman resminya, Rabu (27/3/2024).