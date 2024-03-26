Shin Tae-yong Puas dengan Debut Thom Haye di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam Jilid II

HANOI - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara soal performa Thom Haye pada debutnya bersama Skuad Garuda di laga kontra Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mengaku sangat puas dengan penampilan tersebut.

Untuk diketahui, Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Dalam laga tersebut, Haye menjalani debutnya dengan manis bersama dengan Ragnar Oratmangoen. Gelandang SC Heerenveen itu sukses mencetak assist pada proses gol pertama Idzes.

Shin mengungkapkan Haye dimainkan untuk menggantikan posisi Ivar Jenner yang sedang sakit. Ia pun sangat puas dengan penampilan gelandang berusia 29 tahun itu.

“Untuk Ivar kondisinya tidak baik karena dia sedang sakit sehingga diganti sama Thom,” ucap Shin dalam konferensi pers usai laga kontra Vietnam, Selasa (26/3/2024).

“Dia (Thom) menampilkan performa yang bagus dan saya lebih dari 100 persen puas dengan penampilannya,” ungkap pria asal Korea Selatan itu.