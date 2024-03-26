Menang 3-0, Shin Tae-yong Puas Timnas Indonesia Hapus Kutukan 20 Tahun di Kandang Timnas Vietnam

Shin Tae-yong ikut bersorak di ruang ganti bersama skuad Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

HANOI - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi kerja keras para pemain usai mengalahkan Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia sangat puas karena akhirnya Timnas Indonesia sukses memecahkan rekor buruk selama 20 tahun di Hanoi.

Skuad Garuda berhasil mencuri poin penuh usai mengalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Kemenangan atas Vietnam ini sekaligus memutus tren negatif Timnas Indonesia di markas Vietnam. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya Skuad Garuda berhasil kalahkan The Golden Star Warriors di Hanoi.

Shin mengaku sangat puas karena misinya untuk mematahkan rekor buruk tersebut bisa terwujud. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu memang berucap ingin memecahkan tren negatif pada sesi konferensi pers sebelum pertandingan kontra Vietnam.

“Selama 20 tahun kami tidak pernah menang lawan vietnam di Hanoi,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga kontra Vietnam, Selasa (26/3/2024).

“Seperti apa yang dibicarakan pada interview sebelumnya, saya sudah menyinggung bahwa rekor buruk ini akan diubah dan terbukti sekarang rekornya terpecahkan,” sambung pria berusia 53 tahun itu.