Efek Sesajen Vietnam Tidak Ngaruh, Timnas Indonesia Menang 3-0 di Hanoi!

HANOI - Efek sesajen dari masyarakat Vietnam tidak berpengaruh terhadap Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda berhasil menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi!

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu berlangsung Selasa (26/3/2024) malam WIB, di Stadion My Dinh. Tiga gol tim tamu dicetak Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8').

Kemenangan itu memutus rentetan hasil buruk Timnas Indonesia di Hanoi! Ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda di Ibu Kota Vietnam setelah terakhir kali pada 2004 di ajang Piala Tiger (sekarang Piala AFF).

Menariknya, ini juga menjadi kemenangan ketiga Indonesia secara beruntun atas Vietnam. Sebelumnya, Tim Merah Putih tak pernah meraih kemenangan sejak terakhir kali berjumpa di leg I semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Bogor.

Sebelum pertandingan, masyarakat Vietnam diduga memasang sesajen di Stadion My Dinh saat Timnas Indonesia menggelar latihan resmi, Senin 25 Maret 2024 malam WIB. Seorang pria terlihat duduk di depan tumpukan makanan di area luar lapangan.