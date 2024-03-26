Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Efek Sesajen Vietnam Tidak Ngaruh, Timnas Indonesia Menang 3-0 di Hanoi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:29 WIB
Efek Sesajen Vietnam Tidak <i>Ngaruh</i>, Timnas Indonesia Menang 3-0 di Hanoi!
Timnas Indonesia tidak terpengaruh sesajen dari masyarakat Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI - Efek sesajen dari masyarakat Vietnam tidak berpengaruh terhadap Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda berhasil menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi!

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu berlangsung Selasa (26/3/2024) malam WIB, di Stadion My Dinh. Tiga gol tim tamu dicetak Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8').

Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia

Kemenangan itu memutus rentetan hasil buruk Timnas Indonesia di Hanoi! Ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda di Ibu Kota Vietnam setelah terakhir kali pada 2004 di ajang Piala Tiger (sekarang Piala AFF).

Menariknya, ini juga menjadi kemenangan ketiga Indonesia secara beruntun atas Vietnam. Sebelumnya, Tim Merah Putih tak pernah meraih kemenangan sejak terakhir kali berjumpa di leg I semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Bogor.

Sebelum pertandingan, masyarakat Vietnam diduga memasang sesajen di Stadion My Dinh saat Timnas Indonesia menggelar latihan resmi, Senin 25 Maret 2024 malam WIB. Seorang pria terlihat duduk di depan tumpukan makanan di area luar lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663413/hasil-malaysia-open-2026-jafarfelisha-dihentikan-wakil-tuan-rumah-pey.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jafar/Felisha Dihentikan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/enzo_maresca_juara_piala_dunia.jpg
Enzo Maresca Akhirnya Buka Suara usai Dipecat Chelsea meski Juara Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement