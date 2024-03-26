Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gasak Timnas Vietnam 3-0, Ragnar Oratmangoen: Kami Melakukan Ini untuk Anda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:12 WIB
Timnas Indonesia Gasak Timnas Vietnam 3-0, Ragnar Oratmangoen: Kami Melakukan Ini untuk Anda
Ragnar Oratmangoen mempersembahkan kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam untuk penggemar (Foto: PSSI)
HANOI - Ragnar Oratmangoen mempersembahkan kemenangan telak Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam kepada masyarakat di Tanah Air. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas semua dukungan selama sebelum, sepanjang, dan sesudah, laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu.

Bertanding di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) malam WIB, Indonesia berhasil memimpin dua gol pada babak pertama melalui Jay Idzes (9') dan Ragnar(23'). Kemudian, Ramadhan Sananta (90+8') menutup pasta kemenangan Skuad Garuda.

Jay Idzes mencetak gol bagi Timnas Indonesia ke gawang Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Sementara kemenangan atas Vietnam memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Pasukan Garuda sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara usai mengumpulkan tujuh poin dan unggul empat angka dari Vietnam di peringkat ketiga.

Selepas pertandingan, Ragnar, Ernando Ari, Thom Haye, Marselino Ferdinand, dan Nathan Tjoe-A-On terlihat sangat bahagia usia membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan atas Vietnam. Terlebih, pemain Fortuna Sittard itu berhasil mencetak gol di laga debutnya bersama Skuad Garuda.

Ragnar mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung Timnas Indonesia. Ia mempersembahkan kemenangan atas Vietnam kepada seluruh masyarakat Tanah Air.

"Terima kasih banyak semuanya, sudah mendukung kami. Terima kasih," ujar Ragnar, Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Selasa (26/3/2024).

Halaman:
1 2
      
