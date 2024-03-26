Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Selangkah Lagi Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Asia 2027 dan Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:04 WIB
Shin Tae-yong Selangkah Lagi Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Asia 2027 dan Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong selangkah lagi membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia baru saja berhasil mengalahkan Timnas Vietnam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan hasil itu, anak asuh Shin Tae-yong hanya butuh satu kemenangan saja untuk bisa mengunci tiket ke putaran ketiga.

Skuad Garuda berhasil mencuri poin penuh usai mengalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Jay Idzes mencetak gol bagi Timnas Indonesia ke gawang Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka menghuni peringkat dua klasemen Grup F dengan koleksi tujuh poin.

Indonesia terpaut lima angka dari Timnas Irak yang bisa dibilang sudah dipastikan pasti lolos. Sementara, Vietnam bertengger di posisi tiga dengan tiga poin.

Timnas Indonesia hanya tinggal menyisakan dua pertandingan di Grup F dengan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Dalam dua laga itu, Skuad Garuda bisa dibilang mendapat keuntungan karena bermain di hadapan publiknya sendiri.

Untuk lolos ke putaran ketiga, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ini hanya butuh satu syarat. Timnas Indonesia hanya butuh mengunci kemenangan di antara laga kontra Irak ataupun Vietnam.

Halaman:
1 2
      
