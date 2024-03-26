Efek Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Patahkan Kutukan Tak Pernah Menang 20 tahun di Kandang Timnas Vietnam!

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia akhiri kutukan 20-tahun tak pernah menang di kandang Timnas Vietnam. (Foto: REUTERS)

EFEK Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mematahkan kutukan tak pernah menang selama 20 tahun di kandang Timnas Vietnam, Stadion My Dinh. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga tandang kontra Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesai menang 3-0 atas Timnas Vietnam. Gol-gol skuad Garuda dicetak Jay Idzes pada menit sembilan, Ragnar Oratmangoen (23’) dan Ramadhan Sananta (90+8).

(Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

Alhasil, Timnas Indonesia mengakhiri penantian 20 tahun yang tak pernah menang di kandang Timnas Vietnam. Timnas Indonesia terakhir kali merasakan kemenangan di My Dinh National Stadium pada 11 Desember 2004.

Kala itu, Timnas Indonesia juga meraih kemenangan 3-0 atas Timnas Vietnam dalam matchday ketiga Piala Tiger atau Piala AFF 2004. Muhammad Mauli Lessy, Boaz Solossa, dan Ilham Jaya Kesuma menyumbagkan gol-gol Timnas Indonesia saat itu.

Setelah laga itu atau enam laga selanjutnya, Timnas Indonesia hanya bisa mendapatkan empat imbang dan dua kekalahan. Satu hal yang pasti, kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia semakin memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya.