HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkah Ramadhan, Ragnar Oratmangoen Bantu Timnas Indonesia Akhiri Paceklik Kemenangan 20 Tahun di Stadion My Dinh!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:33 WIB
Berkah Ramadhan, Ragnar Oratmangoen Bantu Timnas Indonesia Akhiri Paceklik Kemenangan 20 Tahun di Stadion My Dinh!
Ragnar Oratmangoen bantu Timnas Indonesia akhiri paceklik kemenangan 20 tahun di Stadion My Dinh. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

BERKAH ramadhan, Ragnar Oratmangoen bantu Timnas Indonesia mengakhiri paceklik kemenangan 20 tahun di Stadion My Dinh. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangoen bermain sebagai starter dalam laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam yang merupakan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (26/3/2024).

Dalam laga yang digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam itu, Ragnar Oratmangoen bertugas sebagai winger kiri. Sejak awal laga, pergerakan pemain Fortuna Sittard itu merepotkan sisi kanan pertahanan Timnas Vietnam yang dikawal Pham Xuanh Manh.

Ragnar Oratmangoen menggila saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Ragnar Oratmangoen menggila saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Puncaknya terjadi di menit 23. Memanfaatkan umpan pendek dari Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen langsung melepaskan aksi individu. Eks pemain Go Ahead Eagles itu  melewati empat pemain Timnas Vietnam sekaligus!

Ketika berada di kotak penalti lawan, Ragnar Oratmangoen melepaskan tembakan keras kaki kiri yang tak dapat ditahan kiper Timnas Vietnam, Filip Nguyen. Gol itu menggandakan keunggulan Timnas Indonesia 2-0 atas Timnas Vietnam.

Sebelumnya, Timnas Indonesia unggul 1-0 via sundulan Jay Idzes, memanfaatkan sepak pojok Thom Haye. Di ujung laga atau tepatnya di menit 90+8, Timnas Indonesia memastikan kemenangan 3-0 lewat sepakan kaki kiri Ramadhan Sananta di depan gawang Vietnam yang kosong.

Terakhir kali Timnas Indonesia menang di Stadion My Dinh pada 11 Desember 2024, atau hampir 20 tahun lalu. Saat itu, Timnas Indonesia menang 3-0 di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2004 lewat gol-gol yang dilesakkan Mauly Lessy, Boaz Solossa dan Ilham Jayakesuma.

Bagi Ragnar Oratmangoen, laga ini terasa spesial. Sebab, ini merupakan pertandingan debut bersama Timnas Indonesia.

