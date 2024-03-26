Philippe Troussier Resmi Dipecat Setelah Timnas Vietnam Kalah 3 Kali Beruntun dari Timnas Indonesia?

HANOI - Philippe Troussier resmi dipecat setelah Timnas Vietnam kalah tiga kali beruntun dari Timnas Indonesia? Sebab, hasil itu sungguh tidak bisa diterima oleh VFF.

Pelatih asal Prancis itu kembali menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Do Hung Dung dan kawan-kawan tumbang 0-3 dari Skuad Garuda di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Bagi Vietnam, itu merupakan kekalahan pertama dari Indonesia di Hanoi sejak 2004. Ini juga hasil negatif ketiga secara beruntun dari Tim Merah Putih!

Sebelumnya, Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Kemudian, The Golden Star Warriors bertekuk lutut dengan skor serupa dari anak asuh Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 21 Maret 2024.

Tiga kekalahan beruntun itu tentu memalukan buat Vietnam. Sebab, mereka tak pernah kalah dari Indonesia sejak terakhir kali pada leg I semifinal Piala AFF 2016 dengan skor 1-2 di Stadion Pakansari.

Selama diasuh Park Hang-seo pada 2018-2022, Vietnam menjadi momok tersendiri buat Indonesia. Bahkan, mereka pernah mempermalukan Skuad Garuda dengan skor 1-3 pada November 2019 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.