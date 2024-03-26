Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Menang 3-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:58 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Menang 3-0!
Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Kemenangan itu menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Garuda bisa juga menang di Vietnam lagi.

Ya, terakhir kali Timnas Indonesia menang di Vietnam itu pada 2004 silam, tepatnya di ajang Piala AFF 2004. Kini rekor buruk 20 tahun tersebut akhirnya terpecahkan berkat gol Jay Idzes di menit kesembilan, Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadhan Sananta di menit 90+8.

Berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini Timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di kandang lawan nyatanya tak membuat takut para penggawa Garuda. Dengan dipimpin Hokky Caraka di lini depan, Skuad Garuda pun berhasil menguasai pertandingan di awal babak pertama.

Bahkan, laga baru berjalan sembilan menit Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0. Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Thom Haye.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Bola umpan Thom Haye lantas disambut oleh Jay Idzes yang langsung mencari ruang kosong. Sundulan pemain Venezia itu membawa Timnas Indonesia unggul cepat.

Setelahnya, Timnas Indonesia terus menekan Vietnam. Tuan rumah beberapa kali memberikan serangan balik, namun pertahanan Garuda masih kukuh.

Malahan di menit 23, Timnas Indonesia kembali mencetak gol. Ragnar mengikuti jejak Jay Idzes yang sukses mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia. Namun, Ragnar lebih spesial karena laga melawan Vietnam di Hanoi ini merupakan pertandingan debutnya bersama Garuda.

Gol yang dicetak Ragnar pun sangat luar biasa. Sebab ia sempat melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tendangan lewat kaki kirinya ke gawang Vietnam.

Skor 2-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663343/afc-u23-asian-cup-2026-panggung-bintang-muda-asia-live-di-rcti-awv.webp
AFC U23 Asian Cup 2026: Panggung Bintang Muda Asia, Live di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/jaime_giraldo.jpg
Semen Padang FC Rekrut Bek Asing Baru, si Jago dari Kolombia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement