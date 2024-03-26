Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Menang 3-0!

Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Kemenangan itu menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Garuda bisa juga menang di Vietnam lagi.

Ya, terakhir kali Timnas Indonesia menang di Vietnam itu pada 2004 silam, tepatnya di ajang Piala AFF 2004. Kini rekor buruk 20 tahun tersebut akhirnya terpecahkan berkat gol Jay Idzes di menit kesembilan, Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadhan Sananta di menit 90+8.

Berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini Timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di kandang lawan nyatanya tak membuat takut para penggawa Garuda. Dengan dipimpin Hokky Caraka di lini depan, Skuad Garuda pun berhasil menguasai pertandingan di awal babak pertama.

Bahkan, laga baru berjalan sembilan menit Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0. Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Thom Haye.

Bola umpan Thom Haye lantas disambut oleh Jay Idzes yang langsung mencari ruang kosong. Sundulan pemain Venezia itu membawa Timnas Indonesia unggul cepat.

Setelahnya, Timnas Indonesia terus menekan Vietnam. Tuan rumah beberapa kali memberikan serangan balik, namun pertahanan Garuda masih kukuh.

Malahan di menit 23, Timnas Indonesia kembali mencetak gol. Ragnar mengikuti jejak Jay Idzes yang sukses mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia. Namun, Ragnar lebih spesial karena laga melawan Vietnam di Hanoi ini merupakan pertandingan debutnya bersama Garuda.

Gol yang dicetak Ragnar pun sangat luar biasa. Sebab ia sempat melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tendangan lewat kaki kirinya ke gawang Vietnam.

Skor 2-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir.