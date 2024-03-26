Hasil Timnas Filipina vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menang 5-0, Singa Mesopotamia Lolos Putaran Ketiga

MANILA – Tim Nasional (Timnas) Irak memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu tak terlepas dari kemenangan yang baru saja diraih Irak atas Filipina di matchday keempat Grup F yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Bermain di kandang lawan, Irak secara luar biasa menang dengan skor besar 5-0. Kemenangan itu membuat Irak mantap bertengger di punca klasemen Grup F dengan 12 poin dari empat kemenangan. Poin itu jelas tak membuat Irak terpental dari dua besar, karenanya mereka lolos ke babak selanjutnya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Irak langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu sangat mendominasi laga ketimbang sang tuan rumah Filipina.

Irak pun sukses membuka keran golnya pada menit ke-14 lewat titik putih yang dieksekusi dengan baik oleh Aymen Hussein. Unggul satu gol membuat pasukan Jesus Casas semakin percaya diri.

Singa Mesopotamia menggandakan keunggulannya atas Filipina menjadi 2-0 di menit ke-30 lewat gol Amir Al-Ammari. Hanya berselang enam menit, Irak menambah pundi-pundi golnya lewat gol yang kembali dicetak Aymen Hussein.

Situasi itu jelas membuat The Azkals -julukan Timnas Filipina- kesulitan untuk mengejar. Pada akhirnya, Irak memimpin sementara 3-0 atas tuan rumah di babak pertama.