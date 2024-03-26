Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II di Babak Pertama: Gol Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Pukul Golden Star Warriors 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |19:48 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II di Babak Pertama: Gol Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Pukul <i>Golden Star Warriors</i> 2-0
Timnas Indonesia unggul 2-0 di babak pertama kontra Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia menutup babak pertama melawan Vietnam dengan keunggulan 2-0. Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, skuad Garuda unggul berkat gol Jay Idzes di menit kesembilan dan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23.

Tentu hasil babak pertama di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu sangat luar biasa. Mengingat Garuda dapat bermain apik meski di hadapan pendukung Vietnam.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang lawan nyatanya tak membuat takut para penggawa Garuda. Dengan dipimpin Hokky Caraka di lini depan, Skuad Garuda pun berhasil menguasai pertandingan di awal babak pertama.

Bahkan, laga baru berjalan sembilan menit Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0. Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Thom Haye.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Bola umpan Thom Haye lantas disambut oleh Jay Idzes yang langsung mencari ruang kosong. Sundulan pemain Venezia itu membawa Timnas Indonesia unggul cepat.

Setelahnya, Timnas Indonesia terus menekan Vietnam. Tuan rumah beberapa kali memberikan serangan balik, namun pertahanan Garuda masih kukuh.

Halaman:
1 2
      
