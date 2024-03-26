Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Debut, Garuda Tinggalkan Tuan Rumah 2-0

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia tinggalkan tuan rumah Vietnam 2-0 di babak pertama matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (26/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pasukan Shin Tae-yong mencetak gol kedua di menit 23 lewat gol debut Ragnar Oratmangoen.

Ya, Ragnar mengikuti jejak Jay Idzes yang sukses mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia. Namun, Ragnar lebih spesial karena laga melawan Vietnam di Hanoi ini merupakan pertandingan debutnya bersama Garuda.

Gol yang dicetak Ragnar pun sangat luar biasa. Sebab ia sempat melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tendangan lewat kaki kirinya ke gawang Vietnam.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Ernando Ari; Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner; Asnawi Mangkualam; Marselino Ferdinan, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On; Witan Sulaeman, Hokky Caraka, Ragnar Oratmangoen.

Cadangan: Muhammad Riyandi, Yakob Sayuri, Wahyu Prasetyo, Ramadhan Sananta, Egy Maulana Vikri, Rafael Struick, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Arkhan Fikri, Edo Febriansyah, Muhammad Ferarri, Syahrul Trisna.

(Rivan Nasri Rachman)