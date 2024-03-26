Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Sundulan Jay Idzes Bawa Garuda Unggul 1-0

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil unggul atas Vietnam 1-0 di babak pertama matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (26/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Timnas Indonesia unggul di menit 8 berkat sundulan Jay Idzes.

Ya, Jay berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika laga baru berjalan delapan menit. Gol tersebut berawal dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Thom Haye.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Ernando Ari; Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner; Asnawi Mangkualam; Marselino Ferdinan, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On; Witan Sulaeman, Hokky Caraka, Ragnar Oratmangoen.

Cadangan: Muhammad Riyandi, Yakob Sayuri, Wahyu Prasetyo, Ramadhan Sananta, Egy Maulana Vikri, Rafael Struick, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Arkhan Fikri, Edo Febriansyah, Muhammad Ferarri, Syahrul Trisna.

(Rivan Nasri Rachman)