Media Vietnam Sebut Philippe Troussier Harus Keluar Lewat Pintu Khusus Usai Kalah dari Timnas Indonesia

HANOI - Philippe Troussier disebut harus keluar dari Stadion My Dinh, Hanoi, lewat pintu khusus usai kalah dari Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah itu, muncul kabar sang pelatih mengundurkan diri dari jabatannya.

Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Kekalahan itu jelas memicu kemarahan para penggemar. Troussier kabarnya sampai harus mengungsi keluar stadion lewat rute lain.

"Pelatih Troussier harus meninggalkan My Dinh lewat rute lain untuk menghindari kemarahan penggemar," bunyi artikel Soha.vn, Rabu (27/3/2024).

"Normalnya, tim akan keluar dari mixed zone lewat pintu A3 dan kemudian naik bus. Ketika Troussier hendak lewat, dia dipanggil dan harus lewat jalur VIP. Ini membantunya menghindari amukan fans," tandas artikel itu.

Usai laga, petinggi Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) yang hadir di My Dinh langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Troussier. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat yang sedianya baru berakhir pada Juli 2026.