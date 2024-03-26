Breaking News: Philippe Troussier dan Timnas Vietnam Resmi Berpisah Usai Dikalahkan Timnas Indonesia!

HANOI - Philippe Troussier dan Timnas Vietnam resmi berpisah. Sang pelatih disebut telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) usai laga melawan Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Resmi: Pelatih Troussier mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam," bunyi artikel keluaran media Vietnam, TheThao247, dikutip pada Selasa (26/3/2024).

"Pelatih Troussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam segera setelah kekalahan dari Indonesia," sambung artikel itu.

Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Hasil itu kemudian membuat petinggi VFF yang hadir di My Dinh langsung melakukan rapat darurat dengan Troussier. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat.

VFF sendiri merekrut Troussier sejak awal 2023 untuk menggantikan Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu diikat dengan kontrak hingga Juli 2026.