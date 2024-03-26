Hasil Timnas China vs Timnas Singapura di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Naga Bungkam Tamunya 4-1!

TIANJIN - Hasil Timnas China vs Timnas Singapura di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpiade Tianjin, Tianjin, Selasa (26/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor telak 4-1 untuk tuan rumah.

Empat gol China dihasilkan brace Wu Lei (21', 85'), Fernandinho (65'), dan Wei Shihao (90'). Sementara itu, Singapura membalas sekali lewat Faris Ramli (22').

Jalannya Pertandingan

China bermain menyerang sejak menit awal, sehingga Singapura harus lebih bertahan. Meski mendapatkan beberapa kali peluang, tetapi China gagal mendapatkan gol.

Wu Lei pun sukses membawa China memimpin pada menit ke-21, setelah memanfaatkan umpan Zhang Yuning. Namun, Singapura mampu merespon cepat untuk bisa mencetak gol penyeimbang melalui Faris Ramli pada menit 22.

China terus memberikan tekanan kepada lini pertahanan Singapura, tetapi penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat tak adanya gol tambahan. Sementara pada menit ke-44, Hassan Sunny berhasil menyelamatkan gawang Singapura dari kemasukan gol.

China langsung bermain menyerang pada awal babak kedua untuk bisa mendapatkan gol cepat. Namun, beberapa peluang yang dimiliki masih belum bisa menjadi usai banyaknya peluang melebar dari sasaran.

Sementara pada menit ke-63, Singapura membuat kesalahan fatal dengan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Fernandinho yang maju sebagai algojo pun sukses membawa China kembali memimpin pada menit 65.