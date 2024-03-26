Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:05 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam
Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menumbangkan Timnas Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh dalam lanjutan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Gol pembuka Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes pada menit kesembilan. Memanfaatkan tendangan penjuru yang dilepaskan Thom Haye, sundulan Jay Idzes meluncur mulus masuk ke gawang Timnas Vietnam yang dikawal Filip Nguyen.

Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

(Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

Selanjutnya pada menit 23, Timnas Indonesia menggandakan keunggulan lewat sepakan keras kaki kiri Ragnar Oratmangoen. Menerima umpan datar dari Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen kemudian melewati empat pemain Timnas Vietnam.

Ketika tiba di kotak penalti Timnas Vietnam, Ragnar Oratmangoen melepaskan sepakan kaki kiri yang tak dapat ditahan Filip Nguyen. Penutup atau gol ketiga Timnas Indonesia diciptakan Ramadhan Sananta di menit 90+8. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi dua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan tujuh angka.

Timnas Indonesia terpaut lima poin dari Irak di puncak klasemen. Singa Mesopotamia –julukan Timnas Irak– sudah dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027 setelah menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan.

Bagaimana dengan Timnas Vietnam? Skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– duduk di posisi tiga dengan tiga angka. Tim asuhan Philippe Troussier itu terpaut empat poin dari Timnas Indonesia di posisi dua. Sementara itu, Timnas Filipina berada di dasar klasemen dengan satu angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193866/dean_james-KZEB_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Dean James Masuk Radar Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/jaime_giraldo.jpg
Semen Padang FC Rekrut Bek Asing Baru, si Jago dari Kolombia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement