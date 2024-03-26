Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam

Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menumbangkan Timnas Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh dalam lanjutan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Gol pembuka Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes pada menit kesembilan. Memanfaatkan tendangan penjuru yang dilepaskan Thom Haye, sundulan Jay Idzes meluncur mulus masuk ke gawang Timnas Vietnam yang dikawal Filip Nguyen.

(Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

Selanjutnya pada menit 23, Timnas Indonesia menggandakan keunggulan lewat sepakan keras kaki kiri Ragnar Oratmangoen. Menerima umpan datar dari Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen kemudian melewati empat pemain Timnas Vietnam.

Ketika tiba di kotak penalti Timnas Vietnam, Ragnar Oratmangoen melepaskan sepakan kaki kiri yang tak dapat ditahan Filip Nguyen. Penutup atau gol ketiga Timnas Indonesia diciptakan Ramadhan Sananta di menit 90+8. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi dua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan tujuh angka.

Timnas Indonesia terpaut lima poin dari Irak di puncak klasemen. Singa Mesopotamia –julukan Timnas Irak– sudah dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027 setelah menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan.

Bagaimana dengan Timnas Vietnam? Skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– duduk di posisi tiga dengan tiga angka. Tim asuhan Philippe Troussier itu terpaut empat poin dari Timnas Indonesia di posisi dua. Sementara itu, Timnas Filipina berada di dasar klasemen dengan satu angka.