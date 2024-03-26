Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Babak Kedua Berjalan Alot, Skor Masih 2-0 untuk Keunggulan Jay Idzes Cs

Timnas Indonesia masih unggul 2-0 hingga babak kedua menyisakan 15 menit lagi. (Foto: PSSI)

HANOI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia masih unggul 2-0 atas Vietnam hingga babak kedua memasuki menit ke-75. Dengan laga menyisakan 15 menitn lagi, maka peluang Garuda untuk memenangkan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (26/3/2024) malam WIB tersebut semakin besar.

Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pasukan Shin Tae-yong tampil amat memukau di babak pertama. Hanya saja ada penurunan tempo di babak kedua dan membuat para penggawa Garuda tak tampil ngotot seperti di babak pertama.

Meski begitu, Garuda masih beberapa kali menciptakan peluang emas yang sayangnya gagal berbuah menjadi gol.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Ernando Ari; Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner; Asnawi Mangkualam; Marselino Ferdinan, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On; Witan Sulaeman, Hokky Caraka, Ragnar Oratmangoen.

Cadangan: Muhammad Riyandi, Yakob Sayuri, Wahyu Prasetyo, Ramadhan Sananta, Egy Maulana Vikri, Rafael Struick, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Arkhan Fikri, Edo Febriansyah, Muhammad Ferarri, Syahrul Trisna.

(Rivan Nasri Rachman)