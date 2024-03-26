Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melonjak Tajam!

Berikut update ranking FIFA Timnas indonesia setelah menang 2-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia memenangkan laga sengit yang digelar di Stadion My Dinh pada Selasa, (26/3/2024) malam WIB.

Gol pertama Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes pada menit kesembilan memanfaatkan assist Thom Haye. Selanjutnya pada menit 23, skill individu Ragnar Oratmangoen menghancurkan pertahanan Timnas Vietnam.

(Ragnar Oratmangoen bantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Memanfaatkan assist Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen melewati empat pemain Timnas Vietnam sebelum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri. Tembakan kaki kiri pemain Fortuna Sittard itu pun meluncur mulus ke gawang Timnas Vietnam kawalan Filip Nguyen. Sementara itu, gol penutup kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ramadhan Sananta di menit 90+8.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi dua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi tujuh angka. Skuad Garuda terpaut lima angka dari Irak yang memuncaki klasemen.

Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Bagaimana dengan Timnas Vietnam?

Skuad asuhan Philippe Troussier tertahan di posisi tiga dengan tiga angka. Sementara itu, Filipina berada di dasar klasemen dengan satu angka.