Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melonjak Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:58 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melonjak Tajam!
Berikut update ranking FIFA Timnas indonesia setelah menang 2-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia memenangkan laga sengit yang digelar di Stadion My Dinh pada Selasa, (26/3/2024) malam WIB.

Gol pertama Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes pada menit kesembilan memanfaatkan assist Thom Haye. Selanjutnya pada menit 23, skill individu Ragnar Oratmangoen menghancurkan pertahanan Timnas Vietnam.

Ragnar Oratmangoen bantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Ragnar Oratmangoen bantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Memanfaatkan assist Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen melewati empat pemain Timnas Vietnam sebelum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri. Tembakan kaki kiri pemain Fortuna Sittard itu pun meluncur mulus ke gawang Timnas Vietnam kawalan Filip Nguyen. Sementara itu, gol penutup kemenangan Timnas Indonesia dicetak Ramadhan Sananta di menit 90+8.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi dua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi tujuh angka. Skuad Garuda terpaut lima angka dari Irak yang memuncaki klasemen.

Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Bagaimana dengan Timnas Vietnam?

Skuad asuhan Philippe Troussier tertahan di posisi tiga dengan tiga angka. Sementara itu, Filipina berada di dasar klasemen dengan satu angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193866/dean_james-KZEB_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Dean James Masuk Radar Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663343/afc-u23-asian-cup-2026-panggung-bintang-muda-asia-live-di-rcti-awv.webp
AFC U23 Asian Cup 2026: Panggung Bintang Muda Asia, Live di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/liam_rosenior_foto_sky_sports.jpg
Liam Rosenior Beri Komentar Perdana usai Ditunjuk Jadi Pelatih Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement