HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Masih Berusia 3 Bulan saat Timnas Indonesia Terakhir Menang di Kandang Timnas Vietnam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |13:43 WIB
Marselino Ferdinan Masih Berusia 3 Bulan saat Timnas Indonesia Terakhir Menang di Kandang Timnas Vietnam
Aksi Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

HANOI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki tugas berat jelang melawan Vietnam pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Pasalnya terakir kali Timnas Indonesia menang di markas Vietnam itu terjadi ketika Marselino Ferdinan masih berusia 3 bulan!

Sebagai informasi, Marselino saat ini berusia 19 tahun. Pemain KMSK Deinze itu tepatnya lahir pada 9 September 2004 silam.

Berdasarkan data di atas, maka terakhir kali Timnas Indonesia menang di markas Vietnam itu terjadi pada Desember 2004 silam. Setelahnya 20 tahun berselang Timnas Indonesia belum pernah lagi merasakan kemenangan di Vietnam.

Tepatnya Timnas Indonesia kala itu menang 3-0 di markas Vietnam dalam ajang Piala AFF 2004. Semenjak saat itu, skuad Golden Star Warriors mulai berbenah dan menjadi salah satu timnas terbaik di Asia Tenggara.

Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Tak heran Timnas Indonesia kewalahan dan tak pernah lagi menang di markas Vietnam selama 20 tahun setelahnya. Kendati demikian, ada potensi rekor buruk itu akan terpecahkan oleh pasukan Shin Tae-yong malam ini.

Halaman:
1 2
      
