Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Timnas Vietnam di Matchday Keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan dijamu Timnas Vietnam di Stadion My Dinh pada Selasa, (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui tiga pertandingan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati posisi dua dengan empat angka.

(Timnas Indonesia sedang hobi menang atas Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– meroket ke posisi dua efek menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Kemenangan atas Vietnam tak hanya meroketkan posisi skuad Garuda di klasemen, tapi juga di ranking FIFA.

Kemenangan lima hari lalu membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Hasil itu membuat Timnas Indonesia naik tiga peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia.

Jika kembali menang atas Timnas Vietnam malam ini, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan poin skuad Garuda menjadi 1,102.70.

Koleksi 1,102.70 angka membuat Timnas Indonesia naik empat posisi ke peringkat 135 dunia. Sebanyak empat negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Kuwait yang kini menempati peringkat 138 dunia, Lithunia (137), Latvia (136) dan Nicaragua (135).