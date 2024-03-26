Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Timnas Vietnam di Matchday Keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:48 WIB
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Timnas Vietnam di Matchday Keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia siap tempur lawan Timnas Vietnam di Stadion My Dinh. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan dijamu Timnas Vietnam di Stadion My Dinh pada Selasa, (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui tiga pertandingan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati posisi dua dengan empat angka.

Timnas Indonesia sedang hobi menang atas Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia sedang hobi menang atas Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– meroket ke posisi dua efek menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Kemenangan atas Vietnam tak hanya meroketkan posisi skuad Garuda di klasemen, tapi juga di ranking FIFA.

Kemenangan lima hari lalu membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Hasil itu membuat Timnas Indonesia naik tiga peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia.

Jika kembali menang atas Timnas Vietnam malam ini, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan poin skuad Garuda menjadi 1,102.70.

Koleksi 1,102.70 angka membuat Timnas Indonesia naik empat posisi ke peringkat 135 dunia. Sebanyak empat negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Kuwait yang kini menempati peringkat 138 dunia, Lithunia (137), Latvia (136) dan Nicaragua (135).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193866/dean_james-KZEB_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Dean James Masuk Radar Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193838/media_vietnam_minta_timnas_indonesia_turunkan_skuad_terbaik_di_piala_aff_2026_aldi_chandra_okezone-IdiO_large.jpg
Media Vietnam Mohon Timnas Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF 2026: Bagaimana John Herdman dan PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193807/timnas_indonesia_berpotensi_melawan_timnas_islandia_di_fifa_series_2026-U8aP_large.jpg
John Herdman Bahagia, Timnas Indonesia Lawan Timnas Islandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193793/rafael_struick_terkena_kartu_merah_di_laga_bhayangkara_fc_vs_dewa_united_48bolaid-ltgG_large.jpg
Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663343/afc-u23-asian-cup-2026-panggung-bintang-muda-asia-live-di-rcti-awv.webp
AFC U23 Asian Cup 2026: Panggung Bintang Muda Asia, Live di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Tutup Mulut Jelang Duel Panas Persib vs Persija di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement