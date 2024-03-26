Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ole Romeny, Calon Pemain Timnas Indonesia Berdarah Medan yang Pernah Cetak Hattrick di Liga Eredivisie

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |13:36 WIB
Kisah Ole Romeny, Calon Pemain Timnas Indonesia Berdarah Medan yang Pernah Cetak Hattrick di Liga Eredivisie
Ole Romeny jadi salah satu pemain keturunan yang ramai dikaitkan ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

KISAH Ole Romeny, calon pemain Timnas Indonesia berdarah Medan yang pernah cetak hattrick di Eredivisie akan diulas oleh Okezone. Seperti diketahui, nama Ole Romeny semakin santer dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal terlihat dari berbagai kode yang bermunculan.

Terbaru, kode itu datang dari unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah AC bermerek LG yang merupakan merek dari Korea Selatan.

Ole Romeny

Banyak yang mengira bahwa ini merupakan kode untuk menggambarkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Diketahui, sang pelatih itu juga berasal dari Korea Selatan.

Kemudian, pada slide kesembilan di unggahan yang sama, ada pula sebuah hiasan dinding berbentuk burung. Banyak yang menduga kuat bahwa hiasan tersebut adalah kode untuk menggambarkan burung garuda yang jadi lambang Indonesia.

Meski begitu, benar atau tidaknya Ole Romeny akan dinaturalisasi masih menjadi sesuatu yang tak pasti. Sebab, semuanya baru bisa dipastikan saat ada pengumuman resmi dari sang pemain dan juga PSSI.

Namun, bagi pencinta sepakbola Tanah Air, kehadiran Ole Romeny tentu adalah hal yang sangat dinantikan. Pasalnya, dengan posisinya yang merupakan seorang striker, ia dapat menjadi tumpuan Skuad Garuda dalam mencetak gol.

Ole Romeny lahir di Nijmegen pada 20 Juni 2000. Ia mengawali karier di DVOL Youth, sebelum menghabiskan masa mudanya di NEC Nijmegen di berbagai kelompok umur hingga ke level senior.

Pasa 2022, ia hijrah ke FC Emmen yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Di tim ini, ia sukses menampilkan permainan yang luar biasa. Khususnya di musim 2022/2023 lalu, ia selalu menjadi pilihan utama di lini depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193866/dean_james-KZEB_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Dean James Masuk Radar Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193838/media_vietnam_minta_timnas_indonesia_turunkan_skuad_terbaik_di_piala_aff_2026_aldi_chandra_okezone-IdiO_large.jpg
Media Vietnam Mohon Timnas Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF 2026: Bagaimana John Herdman dan PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193807/timnas_indonesia_berpotensi_melawan_timnas_islandia_di_fifa_series_2026-U8aP_large.jpg
John Herdman Bahagia, Timnas Indonesia Lawan Timnas Islandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193793/rafael_struick_terkena_kartu_merah_di_laga_bhayangkara_fc_vs_dewa_united_48bolaid-ltgG_large.jpg
Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663367/korean-vleague-hadir-di-vision-penggemar-voli-bisa-nonton-streaming-liga-korea-bmf.webp
Korean V-League Hadir di VISION+, Penggemar Voli Bisa Nonton Streaming Liga Korea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/menpora_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Tancap Gas, Industri Olahraga Ditarget Jadi Mesin Ekonomi Baru Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement