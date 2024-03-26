Kisah Ole Romeny, Calon Pemain Timnas Indonesia Berdarah Medan yang Pernah Cetak Hattrick di Liga Eredivisie

Ole Romeny jadi salah satu pemain keturunan yang ramai dikaitkan ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

KISAH Ole Romeny, calon pemain Timnas Indonesia berdarah Medan yang pernah cetak hattrick di Eredivisie akan diulas oleh Okezone. Seperti diketahui, nama Ole Romeny semakin santer dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal terlihat dari berbagai kode yang bermunculan.

Terbaru, kode itu datang dari unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah AC bermerek LG yang merupakan merek dari Korea Selatan.

Banyak yang mengira bahwa ini merupakan kode untuk menggambarkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Diketahui, sang pelatih itu juga berasal dari Korea Selatan.

Kemudian, pada slide kesembilan di unggahan yang sama, ada pula sebuah hiasan dinding berbentuk burung. Banyak yang menduga kuat bahwa hiasan tersebut adalah kode untuk menggambarkan burung garuda yang jadi lambang Indonesia.

Meski begitu, benar atau tidaknya Ole Romeny akan dinaturalisasi masih menjadi sesuatu yang tak pasti. Sebab, semuanya baru bisa dipastikan saat ada pengumuman resmi dari sang pemain dan juga PSSI.

Namun, bagi pencinta sepakbola Tanah Air, kehadiran Ole Romeny tentu adalah hal yang sangat dinantikan. Pasalnya, dengan posisinya yang merupakan seorang striker, ia dapat menjadi tumpuan Skuad Garuda dalam mencetak gol.

Ole Romeny lahir di Nijmegen pada 20 Juni 2000. Ia mengawali karier di DVOL Youth, sebelum menghabiskan masa mudanya di NEC Nijmegen di berbagai kelompok umur hingga ke level senior.

Pasa 2022, ia hijrah ke FC Emmen yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Di tim ini, ia sukses menampilkan permainan yang luar biasa. Khususnya di musim 2022/2023 lalu, ia selalu menjadi pilihan utama di lini depan.