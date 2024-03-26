Debut Bersama Timnas Indonesia, Harga Pasaran Jay Idzes Melonjak Drastis: Tembus 4 Besar Asia Tenggara!

Harga pasaran Jay Idzes tembus Rp23,9 miliar setelah debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

DEBUT bersama Timnas Indonesia pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB, harga pasaran Jay Idzes melonjak drastis. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan laman Transfermarkt pada Senin 25 Maret 2024, harga pasaran Jay Idzes menembus angka 1,4 juta euro atau setara Rp23,9 miliar.

Angka ini jauh ketimbang pada Desember 2023, atau ketika Transfermarkt terakhir meng-update harga pasaran bek bertinggi badan 190 sentimeter tersebut. Saat itu, Transfermarkt hanya menghargai bek Venezia FC ini senilai 900 ribu euro atau setara Rp15,4 miliar.

(Berikut perkembangan harga pasaran Jay Idzes. (Foto: Transfermarkt)

Melonjaknya harga pasaran Jay idzes dalam tiga bulan terakhir sejatinya tidak mengagetkan. Semenjak pulih dari masalah paru-paru yang dialami, Jay Idzes rutin menjadi bek andalan Venezia sejak Februari 2024.

Dalam rentang Februari-Maret 2024, mantan pemain Go Ahead Eagles itu delapan kali membela Venezia FC di Serie B 2023-2024. Dari delapan penampilan itu, Jay Idzes membantu Venezia FC menang lima kali, imbang sekali dan kalah dua kali.

Berkat bantuan Jay Idzes, Venezia FC kini menempati peringkat dua klasemen sementara Serie B 2024-2024 dengan 57 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Venezia FC berhak promosi ke Serie A 2024-2025.

Balik ke harga pasaran. Saat ini Jay Idzes berstatus pemain keempat termahal di Asia Tenggara. Ia hanya kalah dari Thom Haye (Indonesia) yang berharga Rp52,14 miliar, Gerrit Holtman (Filipina, Rp34 miliar) dan Sandy Walsh (Indonesia, Rp26 miliar).