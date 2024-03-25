Breaking News: Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick Berangkat ke Vietnam, Begini Kata PSSI

JAKARTA - Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick dikabarkan sudah sembuh dari demam. Karena itu, ia pun segera diberangkatkan ke Hanoi, Vietnam untuk segera bergabung dengan skuad Garuda yang tengah bersiap-siap menghadapi Golden Star Warriors.

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Golden Stars Warriors dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024.

Kabar baik itu pun disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Arya mengatakan Rafael kondisi makin membaik sejauh ini. Jadi, pemain itu bisa disiapkan untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam.

"Tadi sesuai dengan arahan Pak Ketum PSSI, Erick Thohir, setelah melihat kondisi Rafael juga semakin membaik, (beliau) meminta kami mengantarkan Rafael. Hari ini Rafael pukul 2 siang WIB akan berangkat ke Hanoi langsung. Tadi kita juga dengan cepat mendapatkan tiket untuk Rafael,"kata Arya dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).

Arya Sinulingga mengatakan Rafael sesampainya di Hanoi akan dipantau lebih lanjut oleh tim pelatih. Tentunya, semoga kondisi pemain itu tidak ada masalah selama perjalanan ke sana.