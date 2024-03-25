Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Joao Cancelo Bicara Konflik dengan Pep Guardiola di Manchester City, Tuding Mantan Pelatihnya Berbohong!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |09:06 WIB
Joao Cancelo Bicara Konflik dengan Pep Guardiola di Manchester City, Tuding Mantan Pelatihnya Berbohong!
Joao Cancelo buka suara soal konflik dengan Pep Guardiola (Foto: Reuters/Vincent West)
A
A
A

LISBON - Joao Cancelo buka suara terkait konfliknya dengan pelatih Manchester City Pep Guardiola. Ia mengatakan, pria asal Spanyol itu telah menyatakan kebohongan soal situasi transfernya.

Cancelo sudah lebih dari satu tahun belum kembali ke Etihad Stadium. Pemain berpaspor Portugal itu kini sedang menjalani masa peminjaman di Barcelona usai sebelumnya dipinjamkan ke Bayern Munich.

Joao Cancelo

Eks Inter Milan itu belum pulang disinyalir karena ada konflik dengan Guardiola. Pria berkepala plontos itu diduga tidak senang dengan performa Cancelo dan reaksinya ketika dikesampingkan dari skuad.

Peran Cancelo yang perlahan tergantikan oleh Nathan Ake atau Rico Lewis membuatnya harus dipinjamkan. Guardiola sempat mengeluarkan pernyataan soal reaksi Cancelo yang berlebihan.

Namun demikian, Cancelo akhirnya buka suara soal situasi sebenarnya. Bek berusia 29 tahun itu mengatakan tidak pernah berkonflik atau merasa tersaingi dengan Ake atau Lewis. Namun, ia bertahan dengan argumennya karena berbeda pandangan dengan Guardiola.

"Kebohongan telah diberitahukan! Saya tidak pernah menjadi rekan setim yang buruk bagi mereka dan Anda bisa bertanya kepada Ake atau Rico. Saya tidak memiliki rasa superioritas atau inferioritas terhadap mereka, tapi itulah pendapat pelatih,” kata Cancelo dikutip dari Sports Mole, Senin (25/3/2024).

“Saya bertahan karena itu tidak benar. Saya pikir Man City sedikit tidak berterima kasih kepada saya ketika mereka mengatakan itu, karena saya adalah pemain yang sangat penting selama bertahun-tahun saya berada di sana,” sambung pria asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
