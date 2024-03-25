Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadi Incaran Arsenal, Joao Cancelo Lebih Tertarik Bertahan di Barcelona

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:33 WIB
Jadi Incaran Arsenal, Joao Cancelo Lebih Tertarik Bertahan di Barcelona
Joao Cancelo masuk radar Arsenal di bursa transfer musim panas 2024 (Foto: Barca Blaugranes)
A
A
A

RAKSASA Liga Inggris, Arsenal, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Joao Cancelo. Namun di sisi lain, sang pemain mengaku lebih tertarik untuk memperpanjang masa peminjamannya di Barcelona.

Seperti diketahui, Joao Cancelo tengah menjalani masa peminjaman bersama Skuad Blaugrana sejak 2023 kemarin. Sebelumnya pemain Manchester City ini juga dipinjamkan ke Bayern Munich.

 

Cancelo dijadwalkan bakal kembali ke Man City ketika masa peminjamannya berakhir di penghujung musim. Namun, masa depan pemain 29 tahun itu hingga kini belum menemui kejelasan.

Sementara itu, dilansir dari laman The Sun, Senin (25/3/2024), Barcelona memiliki opsi mempermanenkan status Cancelo. Namun, banderol senilai 40 juta poundsterling yang diminta City dinilai terlalu mahal.

"Saat ini pihak Barca belum mengatakan apa pun, tapi saya berharap bisa bertahan. Saya melakukan segalanya untuk mewujudkan itu," ujar Cancelo baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/gelandang_chelsea_enzo_fernandez_merayakan_golnya.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Dramatis! Man City vs Chelsea dan Fulham Kontra Liverpool Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement