Jadi Incaran Arsenal, Joao Cancelo Lebih Tertarik Bertahan di Barcelona

RAKSASA Liga Inggris, Arsenal, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Joao Cancelo. Namun di sisi lain, sang pemain mengaku lebih tertarik untuk memperpanjang masa peminjamannya di Barcelona.

Seperti diketahui, Joao Cancelo tengah menjalani masa peminjaman bersama Skuad Blaugrana sejak 2023 kemarin. Sebelumnya pemain Manchester City ini juga dipinjamkan ke Bayern Munich.

Cancelo dijadwalkan bakal kembali ke Man City ketika masa peminjamannya berakhir di penghujung musim. Namun, masa depan pemain 29 tahun itu hingga kini belum menemui kejelasan.

Sementara itu, dilansir dari laman The Sun, Senin (25/3/2024), Barcelona memiliki opsi mempermanenkan status Cancelo. Namun, banderol senilai 40 juta poundsterling yang diminta City dinilai terlalu mahal.

"Saat ini pihak Barca belum mengatakan apa pun, tapi saya berharap bisa bertahan. Saya melakukan segalanya untuk mewujudkan itu," ujar Cancelo baru-baru ini.