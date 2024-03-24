Witan Sulaeman Jamin Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Pasti Akan Memberikan yang Terbaik!

HANOI – Pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, menjamin sudah siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam dalam matchday keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia memastikan siap memberikan yang terbaik jika dipercaya bermain.

Saat ini, Timnas Indonesia sudah tiba di Hanoi untuk melakukan persiapan dan latihan menjelang pertandingan. Witan mengatakan, para pemain sedang menjalani pemulihan sebelum berlatih secara intens.

"Pastinya cukup melelahkan karena perjalanan jauh. Tapi, saat ini, kami hanya recovery training dan semua pemain menikmatinya," ujar Witan dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (24/3/2024).

Witan dalam kondisi membara menjelang pertandingan melawan Vietnam. Sebelumnya, dia juga bermain penuh saat Timnas Indonesia menumbangkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024.

"Mungkin besok perlahan latihan intens untuk persiapan melawan Vietnam. Tentunya sebagai pemain selalu siap apabila diturunkan," tutur Witan.

Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini sedang dalam kondisi kurang baik karena beberapa pemain dikabarkan mengalami demam. Sementara itu, Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, dan Marc Klok dipastikan absen.

Sebagai gantinya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Ernando Ari Sutaryadi, Rachmat Irianto, dan Muhammad Ferarri. Witan berharap, siapapun pemain yang diturunkan nantinya akan memberikan dampak positif bagi Skuad Garuda.

“Siapa pun pemainnya, pasti akan memberikan yang terbaik," jelas Witan.