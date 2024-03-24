Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Bakal Repotkan Lini Tengah Golden Star Warriors

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:15 WIB
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Bakal Repotkan Lini Tengah <i>Golden Star Warriors</i>
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Vietnam di Hanoi. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
TERDAPAT 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap kejutkan Timnas Vietnam di Hanoi saat kedua tim berjumpa di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kelima pemain tersebut pun dinilai akan menjadi penentu kemenangan skuad Garuda di Stadion My Dinh National, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, perjuangan Timnas Indonesia di Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus berlanjut. Uusai kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, kini giliran pasukan Shin Tae-yong yang bermain di markas Vietnam.

Skuad Timnas Indonesia pun dikabarkan mengalami perubahan jelang melawan Vietnam lantaran ada beberapa pemain yang mengalami demam. Namun, setidaknya sejumlah pemain naturalisasi andalan masih berpotensi dimainkan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Siap Kejutkan Timnas Vietnam di Hanoi:

5. Justin Hubner

Justin Hubner

Hubner tampil solid di lini belakang saat membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK. Bersama Jay Idzes dan Rizky Ridho, Hubner membuat lini depan Vietnam frustrasi.

Permainan apik itu pun diprediksi akan kembali diperlihatkan Hubner kala bermain di kandang Vietnam. Apalagi Hubner ingin membantu Timnas Indonesia merebut kemenangan penting demi menjaga kans lolos ke putara ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Jay Idzes

Jay Idzes

Penampilan debut Jay Idzes bersama Timnas Indonesia menuai banyak pujian. Sebab bek klub Serie B, Venezia itu bermain sangat baik di lini pertahanan Garuda.

Beberapa kali Jay mampu melakukan penyelamatan penting. Bermain tenang serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, Jay diprediksi akan kembali bersinar saat bermain di My Dinh National Stadium.

Halaman:
1 2 3
      
