HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Keputusan Shin Tae-yong Panggil Ernando Ari untuk Perkuat Timnas Indonesia yang Tengah Krisis Pemain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |08:22 WIB
Media Vietnam Soroti Keputusan Shin Tae-yong Panggil Ernando Ari untuk Perkuat Timnas Indonesia yang Tengah Krisis Pemain
Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari. (Foto: Reuters)
MEDIA asal Vietnam, Soha VN menyoroti keputusan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong yang memanggil kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari untuk menghadapi Vietnam di My Din National Stadium, Hanoi. Media Vietnam heran mengapa STY tetap memanggil kiper yang bisa dikatakan belum pulih betul dari cedera.

Seperti yang diketahui, awalnya Ernando Ari tak dipanggil Shin Tae-yong dalam matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat melawan Vietnam, Kamis 21 Maret 2024 lalu. Dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu, Ernando Ari absen lantaran masih dibekap cedera sejak Februari 2024.

Sejak awal, Ernando Ari pun sudah digantikan oleh tiga kiper, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Adi Satryo yang dipercaya tampil melawan Vietnam. Hanya saja, Nadeo dikabarkan masih cedera dan mengalami demam, sama seperti yang dialami Riyandi.

Otomatis Timnas Indonesia hanya memiliki Adi Satryo saja untuk posisi kiper. Setelah berdiskusi dengan tim medis, Shin Tae-yong dikabarkan akhinya memanggil salah satu kiper andalannya tersebut dari Surabaya.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Ernando Ari sendiri memang dikabarkan masih belum fit sepenuhnya. Ia sempat hadir di bangku cadangan kala Persebaya main imbang 0-0 melawan Madura United di laga Lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Rabu 13 Maret 2024 lalu.

Hanya saja saat itu Ernando tidak dimainkan sama sekali. Kini tiba-tiba Shin Tae-yong memanggil Ernando Ari dan keputusannya itu menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Soha VN.

