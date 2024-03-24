Kabar Buruk, Shin Tae-yong Ungkap Sejumlah Pemain Kondisinya Cukup Parah Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

HANOI – Sejumlah pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia dikabarkan mengalami demam jelang melawan Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi. Kabar buruknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengabarkan ada beberapa pemain yang kini kondisinya cukup parah.

Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Hanoi untuk menjalani laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 mendatang.

Setibanya di Hanoi, Skuad Garuda langsung menjalani sesi latihan. Shin Tae-yong menjelaskan pada latihan perdananya ini difokuskan untuk pemulihan. Baru setelah itu dia akan menempa Egy Maulana cs latihan taktikal untuk melawan Vietnam.

“Hari ini hanya pemulihan, jadi bakan melihat kondisi pemain besok. Nanti akan dilihat kondisnya sedikit demi sedikit, lalu akan diterapkan latihan taktikalnya seperti apa,” kata Shin Tae-yong, disadur dari akun instagram Timnas Indonesia, Minggu (24/3/2024).

Tapi Shin Tae-yong juga memberi kabar tidak sedap. Eks pelatih Timnas Korea Selatan ini menjelaskan kalau kondisi skuadnya cukup buruk lantaran ada beberapa pemainnya yang tidak dalam kondisi fit. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ada beberapa pemain yang memang terkena demam jelang bertolak ke Vietnam kemarin.

“Kondisi pemain tidak begitu baik. Ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, entah itu virus apa, lagi ramai juga di Indonesia,” ungkap Shin Tae-yong.