Breaking News: Sandy Walsh hingga Nadeo Argawinata Resmi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi Sandy Walsh, Marc Klok dan Nadeo Argawinata absen dalam lawatan skuad Garuda ke Vietnam. Mereka absen karena alasan yang berbeda.

Sekadar diketahui, sempat beradar kabar ada lima pemain Timnas Indonesia yang terserang demam. Mereka ialah Ivar Jenner, Rafael Struick, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sandy Walsh.

(Sandy Walsh absen karena terkena akumulasi kartu. (Foto: PSSI)

Selain itu, ada enam pemain yang dikabarkan tidak mengikuti rombongan Timnas Indonesia yang berangkat ke Vietnam pada Sabtu, 23 Maret 2024 pagi WIB. Sebut saja Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Rafael Struick, Pratama Arhan, Dimas Drajad, dan Ivar Jenner.

Pada akhirnya, Shin Tae-yong mengatakan kondisi sejumlah pemainnya cukup parah. Ia mengonfirmasi Sandy Walsh, Nadeo Argawinata dan Marc Klok absen saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024.

Nadeo Argawinata dan Marc Klok mengalami cedera. Sementara itu, Sandy Walsh harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, pemain milik MV Mechelen ini terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Nadeo menderita cedera yang lumayan parah jadinya tidak dibawa. Dia (Nadeo) diganti oleh Ernando. Kedua, Marc Klok juga cedera jadi juga tidak dibawa. Terakhir Sandy Walsh mendapatkan akumulasi kartu kuning,” kata Shin Tae-yong di Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia.