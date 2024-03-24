Momen Justin Hubner Cueki Jurnalis Vietnam hingga Pasang Muka Galak Jadi Sorotan

HANOI – Para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia telah tiba di Hanoi, Vietnam, pada Sabtu 23 Maret 2024 malam WIB untuk menghadapi matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setibanya di Bandara Internasional Noi Bai, momen penggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner bersama jurnalis Vietnam lantas menjadi sorotan.

Pasalnya ketika didekati oleh jurnalis asal Vietnam tersebut, Hubner terlihat cuek. Bahkan bek yang kini sedang dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka, itu memasang wajah galak sambil melewati pertanyaan-pertanyaan media Vietnam tersebut.

Media Vietnam pun menyadari akan perilaku dingin Hubner tersebut. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial Tiktok, akun media Vietnam, @bao_bongda2022 memperlihatkan betapa cueknya Hubner saat hendak menuju bus Timnas Indonesia.

Judul video yang disematkan media Vietnam itu pun menarik. Karena media Vietnam tersebut mengatakan Hubner tampil keren dengan tanda kutip di hadapan fans Vietnam yang berada di bandara tersebut.

“Bintang muda Indonesia tampil ‘keren’ di hadapan fans Vietnam,” bunyi judul video yang memperlihatkan betapa cueknya Hubner saat ditanyai wartawan Vietnam, dikutip dari akun tiktok @bao_bongda2022, Minggu (24/3/2024).

Sontak isi komentar akun di atas ramai dengan netizen Indonesia. Banyak yang mewajarkan sikap dingin Hubner tersebut lantaran menjaga fokus untuk menghadapi Vietnam yang akan digelar di Stadion My Dinh National, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024.