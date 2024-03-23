APPI dan ASBWI Kampanyekan Football For All: Support Women's Football

JAKARTA - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Sepakbola Wanita Indonesia (ASBWI) mengadakan kampanye Football For All: Support Women's Football. Kegiatan berlangsung di Lapangan Asatu Cikini, DKI Jakarta, pada hari Sabtu, (23/3).

Dalam rangka kampanye itu turun menggelar Fun Football dan Mini Talkshow. Kegiatan tersebut diikuti 30 pemain sepak bola wanita yang berasal dari DKI Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bandung.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempererat tali silaturahmi antar pemain sepak bola wanita dengan ASBWI dan APPI. Selain itu, terdapat sesi diskusi sepakbola wanita di mana para pemain menyampaikan kritik serta saran yang membangun untuk kemajuan sepakbola wanita Indonesia dan keinginan adanya kompetisi yang sudah lama tidak digulirkan.

Ketua Umum ASBWI, Nadalsyah, menyatakan apresiasi kepada APPI atas kerjasamanya dengan ASBWI dalam penyelenggaraan Fun Football dan juga diskusi dengan pemain sepak bola wanita. Sebab, kegiatan itu dapat mempererat hubungan pemain dengan stakeholder sepak bola wanita.

"Fun Football ini memang konsenya Fun untuk silaturahmi, tetapi ada sesi serius pada saat Mini Talkshow dan Diskusi," ujar Nadalsyah di Jakarta, Sabtu (23/3/2024).