Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam 1-0, Strategi Shin Tae-yong Dipuji Lebih Jitu ketimbang Philippe Troussier

PUNDIT Vietnam, Vu Quang Huy, dibuat bingung dengan strategi yang dilakukan pelatih Philippe Troussier, usai kalah dari Timnas Indonesia. Ia bahkan mengakui strategi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih jitu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Kemenangan Skuad Garuda membuat publik Vietnam geger, tak terkecuali Quang Huy. Ia bahkan mengaku terkejut dengan sebelas pertama The Golden Star Warriors yang diturunkan Troussier.

Quang Huy menilai, Troussier salah langkah. Menurutnya, juru taktik asal Prancis itu seharusnya memainkan pemain-pemain tangguh dan berpengalaman di laga penting seperti itu.

“Saya sangat terkejut dengan susunan pemain pada malam tanggal 21 Maret. Dalam pertandingan penting seperti ini, di Gelora Bung Karno dengan 80.000 penggemar dan tim Indonesia sedang bersemangat karena atmosfernya, kami harusnya menurunkan pemain yang tangguh,” kata Quang Huy, dilansir dari Thanh Hien, Sabtu (23/3/2024).

“Namun justru pemain muda yang diturunkan seperti Thai Son dan Dinh Bac sejak awal. Di sisi lain, Pelatih Troussier sengaja mendorong lebih banyak pemain muda untuk bermain dari awal,” sambung pria asal Vietnam itu.

Kemudian juga Quang Huy dibuat keheranan dengan keputusan pergantian pemain yang dilakukan Troussier. Sampai-sampai, ia mengakui Shin lebih cerdik karena melakukan pergantian pemain yang sangat tepat sehingga sukses membawa Timnas Indonesia menang atas Vietnam.